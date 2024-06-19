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20/06/2024   1:34 ص

تقنية جديدة لتشخيص “باركنسون” مبكراً

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طوّر باحثون من جامعة “لندن كوليدج” البريطانية، تقنية جديدة يمكن من خلالها اكتشاف علامات الإصابة بمرض باركنسون، قبل 7 سنوات من ظهور أعراض المرض.

وتعتمد هذه التقنية، وفقاً لمجلة “Nature Communications” الطبية، على نماذج التعلم الآلي التي ترصد 8 مؤشرات مسببة للمرض في الدم؛ ما يشير إلى تطوير فحص الدم لتحديد الأشخاص المعرضين للإصابة.

وسمحت المؤشرات الحيوية الثمانية للباحثين، بالتنبؤ بالمرضى الذين سيصابون بمرض باركنسون بدقة تصل إلى 80%، علماً بأن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم تم تشخيصهم بالمرض.وفق “أخبار 24”.

ويفقد المشخصون بالمرض أكثر من 60% من الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ؛ ما يتسبب في انحطاط عصبي يعجّل من ظهور الأعراض الجسدية، وتشمل الاضطرابات المزاجية واضطراب سلوك النوم REM (حركة العين السريعة).

تقنية جديدة لتشخيص “باركنسون” مبكراً

مال وأعمال
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