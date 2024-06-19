تقنية جديدة لتشخيص “باركنسون” مبكراً

طوّر باحثون من جامعة “لندن كوليدج” البريطانية، تقنية جديدة يمكن من خلالها اكتشاف علامات الإصابة بمرض باركنسون، قبل 7 سنوات من ظهور أعراض المرض.
وتعتمد هذه التقنية، وفقاً لمجلة “Nature Communications” الطبية، على نماذج التعلم الآلي التي ترصد 8 مؤشرات مسببة للمرض في الدم؛ ما يشير إلى تطوير فحص الدم لتحديد الأشخاص المعرضين للإصابة.
وسمحت المؤشرات الحيوية الثمانية للباحثين، بالتنبؤ بالمرضى الذين سيصابون بمرض باركنسون بدقة تصل إلى 80%، علماً بأن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم تم تشخيصهم بالمرض.وفق “أخبار 24”.
ويفقد المشخصون بالمرض أكثر من 60% من الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ؛ ما يتسبب في انحطاط عصبي يعجّل من ظهور الأعراض الجسدية، وتشمل الاضطرابات المزاجية واضطراب سلوك النوم REM (حركة العين السريعة).