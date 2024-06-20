الذهب يلمع بشدة بدعم توقعات خفض الفائدة

صعدت أسعار الذهب اليوم (الخميس)، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2333.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 يونيو، فيما لم يطرأ تغير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 30.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 982.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4% إلى 908.28 دولار. وفق “أخبار 24”.
وتوقع كبير محللي الأسواق لدى “كيه.سي.إم تريد”، “تيم ووترر”، استمرار صعود الذهب، مشيرا إلى أن هناك ارتياحاً في السوق حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلا من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى رؤية بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة.
ويتطلع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من العوامل التي تؤكد على أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الجاري، حيث يقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.