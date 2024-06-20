أجواء حارة بالرياض والشرقية والقصيم

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة اليوم (الخميس) مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، على أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
وأوضح المركز، أنه لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.