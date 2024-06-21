الهلال والنصر يتنافسان على كاسيميرو

أكدت تقارير عالمية وجود منافسة بين ثنائي الرياض الهلال والاتحاد من أجل الحصول على خدمات البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال الصحفي الموثوق به “بن جاكوبس”، عبر حسابه الرسمي بـ “إكس”، إن التنافس قوي بين الهلال والنصر من أجل الحصول على توقيع كاسيميرو.
وأشار بن جاكوبس إلى أن صناع القرار في الكرة السعودية يخططون لدفع ما بين 30 إلى 35 مليون يورو لحسم الصفقة.
وساهم البرايلي في 8 أهداف بقميص اليونايتد في الموسم المنقضي.
وانضم صاحب الـ 32 عامًا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 بعد 7 مواسم قضاها داخل صفوف ريال مدريد الإسباني. وفق “سبورت 24”.