نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الهلال والنصر يتنافسان على كاسيميرو
21/06/2024   7:57 م

الهلال والنصر يتنافسان على كاسيميرو

+ = -
52

أكدت تقارير عالمية وجود منافسة بين ثنائي الرياض الهلال والاتحاد من أجل الحصول على خدمات البرازيلي كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الصحفي الموثوق به “بن جاكوبس”، عبر حسابه الرسمي بـ “إكس”، إن التنافس قوي بين الهلال والنصر من أجل الحصول على توقيع كاسيميرو.

وأشار بن جاكوبس إلى أن صناع القرار في الكرة السعودية يخططون لدفع ما بين 30 إلى 35 مليون يورو لحسم الصفقة.

وساهم البرايلي في 8 أهداف بقميص اليونايتد في الموسم المنقضي.

وانضم صاحب الـ 32 عامًا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 بعد 7 مواسم قضاها داخل صفوف ريال مدريد الإسباني. وفق “سبورت 24”.

الهلال والنصر يتنافسان على كاسيميرو

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885303766.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com