الاتحاد.. رحلة تاريخية إلى الأندلس

بدأ نادي الاتحاد الإعداد مبكرًا للموسم الجديد الذي سيسعى من خلاله الفريق للظهور في حُلة جديدة تمحو آثار الموسم المنقضي “الصعب” الذي خرج منه “العميد” خالي الوفاض.
ومن المقرر أن يواجه الاتحاد مضيفه إشبيلية على كأس أنطونيو بويرتا يوم 26 يوليو المقبل على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن البرنامج التحضيري للفريق للموسم الجديد.
وتعد هذه الرحلة التاريخية إلى أرض الأندلس الأولى من نوعها لفريق آسيوي يشارك في بطولة تدخل هذا العام نسختها الـ13، وتتزامن هذا العام أيضًا مع ذكرى وفاة اللاعب الأندلسي السابق الذي تحمل البطولة اسمه “أنطونيو بويرتا” الذي فارق الحياة عام 2007 عن عمر ناهز 22 عامًا بعد أزمة قلبية تعرض لها خلال إحدى المباريات بالدوري الإسباني. وفق “سبورت 24”.
وتوج إشبيلية بجميع نسخ البطولة عدى نسختين أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني وغرناطة الإسباني عامي 2010 و2016.
وسيخوض الاتحاد معسكرًا صيفيًا استعدادًا للموسم الجديد في كل من إسبانيا والبرتغال، حيث يخوض معسكرًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 12-26 يوليو المقبل، فيما يخوض معسكرًا في البرتغالي خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.