الكابوس.. أعراضه ومسبباته وطرق علاجه

بينت مدينة الملك سعود الطبية، التعريف الطبي للكابوس وأسباب حدوثه أثناء النوم، والعلامات والأعراض والمشاكل الصحية والنفسية التي يسببها، وقدمت عدداً من النصائح لتجنب حدوثه.
وأوضحت المدينة الطبية، أن الكابوس هو حلم مزعج يرتبط بمشاعر سلبية مثل القلق أو الخوف، وعادةً ما يتكرر حدوثه أثناء النوم مما يسبب الضيق ومشكلات النوم وضعف الأداء في الوظائف النهارية، فضلاً عن تركه شعوراً بالخوف من النوم نفسه.
وأضافت بأن أعراض الإصابة بالاضطراب، تشمل المعاناة من مشكلات في التركيز أو الذاكرة، والنعاس أثناء النهار، والإرهاق وانخفاض الطاقة، وصعوبة في العمل أو المدرسة أو المواقف الاجتماعية، يصاحبها ظهور مشكلات سلوكية متعلقة بموعد النوم أو الخوف من الظلام. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن التوتر والقلق تُعد أبرز مسببات الكوابيس، إلى جانب ضغوط الحياة اليومية، وخوف الأطفال من الظلام ليلاً، وتناول أدوية مثل أنواع معينة من مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم، وقراءة الكتب المخيفة، أو مشاهدة أفلام الرعب قبل النوم.
فيما نصحت مدينة الملك سعود الطبية، الأسرة بالعمل على طمأنة الطفل قبل النوم عبر تعزيز شعوره بالعاطفة والأمان، مع الاستماع له وتفهم مشاعره، وعدم السخرية منه، وتجنب مشاهدة الطفل لأفلام الرعب أو القصص المخيفة.