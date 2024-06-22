اكتشاف سبب مناعة البعض ضد “كوفيد”

اكتشف فريق من الباحثين بجامعة “لندن” البريطانية، استجابة مناعية جديدة توفر دفاعاً قوياً ضد فيروس “SARS-CoV-2” المسبب لعدوى كوفيد 19؛ وذلك بناءً على تحليل النشاط الجيني في أنسجة الأنف ودم الأشخاص المصابين.
وأظهر المتطوعون في التجربة المنشورة بمجلة “Nature” العلمية، تفاعلًا دقيقًا وسريعاً في أنسجة الأنف لديهم، والذي شمل تنشيط خلايا T الثابتة المرتبطة بالغشاء المخاطي (MAIT) وانخفاضًا في الدم الأبيض الالتهابي، وارتفاعاً في جين “HLA-DQA2” المرتبط بالعدوى الخفيفة.
وجاءت هذه النتائج بعد تنفيذ الباحثين لما يُعرف بتجربة التحدي، حيث أصابوا 36 متطوعًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا عمدًا بسلالة من SARS-CoV-2، في ظل ظروف معملية صارمة، بالإضافة إلى 16 متطوعاً لم يتم تطعيمهم مطلقًا، ولم تظهر عليهم أي علامات لعدوى سابقة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن اللقاحات ومعززاتها قللت بشكل جذري من خطر الوفاة والمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى، إلا أنها لا تفعل الكثير لمنع الفيروس من الانتشار في بطانة الأنف والجهاز التنفسي.