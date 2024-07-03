إنذار مُبكر للكبار.. “أرامكو” تحسم صفقات عالمية للقادسية

شهد الموسم الماضي انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى أندية دوري روشن موزعين على أكثر من فريق، وكان قد سبقهم في تلك الخطوة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي شجع باقي اللاعبين على القدوم إلى المملكة.
الأمر لن يتوقف على فِرَق المقدمة فقط في ملف الصفقات الجديدة، لكن بالتأكيد سيشمل باقي الفرق في دوري روشن، بالإضافة أيضاً إلى الفرق الصاعدة حديثاً من دوري الدرجة الأولى للمحترفين وعلى رأسها فريق القادسية بعدما حقق لقب دوري الدرجة الأولى للمحترفين.
أرامكو يستحوذ على القادسية
في يونيو من العام الماضي، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو وذلك في مؤتمر تخصيص الأندية الرياضية يوم الاثنين.
وتأسس نادي القادسية في عام 1967 الذي يتخذ من الخبر مقراً له، وينشط حالياً في دوري الدرجة الأولى “يلو” .
وحقق القادسية بطولة كأس الكؤوس الآسيوية عام 93- 1994، بالإضافة إلى بطولة كأس ولي العهد قبلها بعام، وفي 1994 كان بطلاً لكأس الاتحاد السعودي، وفي الموسم الماضي نجح في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى للمحترفين.
صفقات عالمية
وقبل دخول منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بدأت إدارة نادي القادسية خطوات سريعة للتعاقد مع عدد من اللاعبين العالميين في مختلف المراكز من أجل التواجد وسط الكبار بداية من الموسم المقبل في روشن وباقي البطولات.
وفي وقت سابق، تم تحديد فتح سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2024-2025، يوم 18 يوليو 2024، وتنتهي يوم 2 سبتمبر 2024، كآخِر موعد لتسجيل الصفقات.
وبدأ فريق القادسية التحضير لموسمه الجديد في دوري روشن مبكراً، فتعاقد مع اللاعب حسين القحطاني قادماً من فريق الشباب، كما ضم ثنائياً أجنبياً وهما الأوروغوياني “ناهيتان نانديز”، قادمًا من كالياري الإيطالي، والثاني حارس منتخب بلجيكا كوين كاستيلس، في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع فولفسبورغ الألماني.
الصفقة الرابعة لنادي القادسية، كانت التعاقد مع اللاعب الكولومبي جوليان كينيونيس، قادماً من أمريكا المكسيكي.
وكتب الحساب الرسمي للقادسية على منصة “إكس”: “جوليان كينونيس قدساوي لـ 2028.. حيـاك في نادي الخُبـر حيـاك”.
وسجل الكولومبي جوليان كينيونيس 21 هدفاً وصناعة 9 أخرى في 48 مباراة خاضها بمختلف مسابقات الموسم الماضي.
أما الصفقة الخامسة للقادسية، قكانت التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، قادماً من ريال مدريد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024. وفق “سبورت 24”.
وجاء انضمام ناتشو إلى القادسية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي، مع ختام منافسات الموسم الماضي 2023-24.