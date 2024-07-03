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رياضة > “الجوهرة” يدشن مباريات الأخضر بتصفيات المونديال
03/07/2024   11:00 م

“الجوهرة” يدشن مباريات الأخضر بتصفيات المونديال

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أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة “إكس” عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الأخضر في مستهل مبارياته بالتصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.

ونشر حساب الأخضر مقطع فيديو وعلق عليه قائلاً: “ظهورنا الأول في التصفيات النهائية ضد إندونيسيا يوم 5 سبتمبر المقبل، سيكون في ملعب الجوهرة المشعة”.

وكانت قرعة الدور الفاصل المؤهل للمونديال قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من: اليابان، وأستراليا، والصين، والبحرين، وإندونيسيا. وفق “سبورت 24”.

ومن المقرر أن تقام مباريات التصفيات النهائية في الفترة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، بنظام الذهاب والإياب.

“الجوهرة” يدشن مباريات الأخضر بتصفيات المونديال

رياضة
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