13مليار إنفاق المستهلكين بأسبوع

ارتفع الإنفاق عبر نقاط البيع بنسبة 7.7%، ليصل إلى 13.2 مليار ريال، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 6 يوليو، تصدره الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بأكثر من مليارَيْ ريال، بارتفاع نسبته 6.3%.
وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أن حجم الإنفاق على المطاعم والمقاهي بلغ 1.9 مليار ريال بارتفاع بلغ 8.8%، فيما بلغ الإنفاق على السلع والخدمات المتنوعة 1.7 مليار ريال، والملابس والأحذية 782.1 مليون ريال، ومواد البناء والتشييد 346 مليون ريال، والتعليم 113 مليون ريال.
وأنفق المستهلكون عبر نقاط البيع على الأجهزة الإلكترونية 229.9 مليون ريال، و869.6 مليون ريال على محطات الوقود، و853.8 مليون ريال على الصحة، و299.5 مليون ريال على الأثاث، و259.7 مليون ريال على الفنادق بارتفاع بلغ 17.9%، و74.7 مليون ريال على المنافع العامة، و231.2 مليون ريال على المجوهرات، و274.8 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و125.2 مليون ريال على الاتصالات، و776.6 مليون ريال على النقل بانخفاض نسبته 1.7%، فيما أُنفق على أوجه أخرى 2.2 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق على مستوى المدن، أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 4.2 مليار ريال في الرياض، و1.8 مليار ريال في جدة، و248.1 مليون ريال في تبوك، و225.7 مليون في حائل، و235.5 مليون في أبها، و479.4 مليون في مكة المكرمة، و306.2 مليون ريال في بريدة، و353.6 مليون ريال في الخبر، و507 ملايين ريال في المدينة المنورة، و623.6 مليون في الدمام، بالإضافة إلى 4.2 مليار ريال في مدن أخرى.