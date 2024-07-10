الأهلي يقترب من صفقات الصيف

كشفت مصادر أن صناع القرار بالنادي الأهلي يدرسون مع المدرب الألماني ماتياس يايسله إمكانية الإبقاء على الثلاثي الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والتركي ميريح ديميرال في حال عدم وصول عروض مناسبة للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب المصادر فإن هناك تحركات أهلاوية حثيثة لحسم التعاقد مع عدد من الخيارات الأجنبية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، في الوقت الذي يتجه صناع القرار لحسم بقاء أو رحيل الثلاثي الأجنبي الحالي بالنظر إلى العروض التي وصلت للاعبين والمفاضلة بينها.
وكانت إدارة نادي فنربخشة التركي أبدت رغبتها في ضم ماكسيمين، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية بحسب الأنباء المتواترة للتوصل لاتفاقية مالية مرضية للاعب تتيح له الانتقال النهائي أو بنظام الإعارة بعد خروجه من حسابات يايسله للموسم الرياضي الجديد. وفق “سبورت 24”.
وكان الأهلي تعاقد مع الثلاثي الصيف الماضي بعقود تمتد حتى 2026، في الوقت الذي أبدى يايسله رغبته في استبدالهم مع نهاية الموسم الرياضي المنصرم، وهو ما أحرج صناع القرار بالنادي الذي شرع في بحث خيار انتقالهم إلى أندية أخرى سواء ببيع المتبقي من عقودهم أو إعارتهم بمبلغ يتناسب مع ما يتقاضاه اللاعبون من النادي لتجنب خسائر كبيرة.
بينما حسم الجهاز الفني بقيادة يايسله بشكل نهائي الإبقاء على الإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجرز إيبانيز، والسنغالي إدواردو ميندي، والجزائري رياض محرز، والإسباني جابرييل فيجا.
وسبق أن تناولت أنباء متواترة رغبة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي في إجراء تعديلات واسعة على قائمة فريقه للموسم الجديد.