دورتموند تكتسي بألوان هولندا البرتقالية

حولت جماهير هولندا مدينة دورتموند إلى بحر من اللون البرتقالي اليوم الأربعاء قبل مباراة فريقها أمام إنجلترا في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 مع تقديرات تشير إلى عبور 70 ألف مشجع للحدود من أجل دعم فريقهم.
ومعظم هؤلاء المشجعين لا يملك تذكرة لكنهم قاموا بالرحلة على أي حال لمشاهدة المباراة في واحدة من حديقتين مخصصتين للجماهير، مما دفع أحدهم إلى وضع لافتات “الحضور الكامل” قبل سبع ساعات من انطلاق المباراة.
وقالت شرطة دورتموند إنه لم يسمح بدخول المزيد من الجماهير إلى حديقة المشجعين في فريدنبلاتس ابتداء من الساعة 1400 بالتوقيت المحلي لأنها ممتلئة بالفعل.
وتكدس الآلاف في وسط المدينة وفي عربات مترو الأنفاق بالمدينة وخارج فندق فريقهم بالقرب من ملعب دورتموند حيث تنطلق المباراة في الساعة 2100 (1900 بتوقيت جرينتش). وفق “سبورت 24”.
وكان من المقرر أن تبدأ “مسيرة المشجعين البرتقاليين” قبل حوالي خمس ساعات من انطلاق المباراة، إذ سيسيرون عدة كيلومترات من المدينة إلى الملعب.
وأصبحت تلك المسيرة مشهورة بسبب مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للمشجعين وهم يقفزون من اتجاه إلى آخر في انسجام تام من اليمين إلى اليسار.