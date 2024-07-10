الصحة: مسعف تبوك المشطوب أضر بحالات حرجة

كشفت وزارة الصحة أن الممارس الصحي الذي عاقبته تأديبياً بشطب اسمه من سجل المرخص يعمل في وظيفة مسعف وارتكب مخالفات جسيمة تمثَّلت في الانسحاب من مناوبته بشكل متكرر بلا عذر، ولا إشعار لإدارته وزملائه في فترة المناوبة، وقد سبق صدور أحكام بحقه في ذلك.
وأضافت الوزارة في بيان إلحاقي،أنها عاقبت المسعف بالإيقاف سنتين لمخالفته المادتين الخامسة والثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية، وذلك بعد أن تكرر انسحابه من المناوبة رغم صدور عقوبات متعددة في حقه سابقًا.
وأوضحت “الصحة” أن الموظف المخالفات المرتكبة لها آثارًا سلبية على الخدمة المقدمة، كما أنها تُعرِّض سلامة المرضى للمخاطر، وهو سلوك منافٍ لأخلاقيات المهنة الصحية، حيث تسبب تغيبه في تعثر إسعاف ونقل عدد من المرضى كانوا في حالة حرجة، وزيادة أعباء العمل على الممارسين الآخرين في فترة المناوبة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن معاقبة المخالف بإيقاف رخصته حتى إعادة تأهيله، وعدم جواز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإيقاف، ودفع غرامة مالية مقدارها 20,000 ريال تودَع في الخزينة العامة للدولة.