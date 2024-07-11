جيسوس: سنعيد إنجازات الموسم الماضي

علق البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على انطلاق استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد وطموحاته القادمة.
وقال جيسوس في تصريحات عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر سناب شات:” شعارنا الوحيد هو تقديم كل شيء لنادينا دعونا نذهب، وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل تحقيق كافة الأرقام التي حققها الفريق في الموسم المنصرم”. وفق “سبورت 24”.
ويعسكر الهلال في النمسا في الخامس عشر من يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
الجدير بالذكر أن الهلال قد حقق ثلاثية دوري روشن والسوبر السعودي وكأس الملك في الموسم الماضي تحت قيادة جيسوس.