إضافة ميزة التدقيق الإملائي إلى “Notepad”

وفرت شركة مايكروسوفت، ميزة التدقيق الإملائي في محرر النصوص المجاني والبسيط “Notepad” ، حيث يتم عند نسخ نصوص أو كتابة الكلمات في البرنامج التعريف بأي أخطاء إملائية موجودة.
وتطرح مايكروسوفت تحديثاً جديداً للبرنامج والتي تضيف من خلاله خطوطاً حمراء متعرجة تحت الكلمات التي يوجد بها أخطاء داخل المستندات النصية من أجل التعريف بها.
وتتيح الميزة الجديدة للمُستخدمين النقر بزر الماوس الأيمن فوق الخط الأحمر لرؤية النسخة الصحيحة من الكلمة والنقر فوق هذا الخيار لإصلاح الخطأ.
ويُعد البرنامج بمثابة البديل المبسط والمجاني والأساس لبرنامج “Microsoft Word”، ليكون معالج نصوص أكثر تميزاً في ظل عمل الشركة بشكل دائم على إجراء تغييرات طفيفة عليه. وفق “أخبار 24”.