بارو والسلولي ينضمان لمعسكر التعاون

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون تمارينه اليومية بمعسكر سلوفينيا تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروبارينا .
وانطلقت تمارين الفترة الصباحية عند الـ 9:00 صباحاً بالصالة الرياضية وتركزت على النواحي البدنية للاعبين.
والتحق اللاعبان الدوليان “موسى بارو” و “عون السلولي” بمعسكر الفريق عقب انتهاء الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني بعد نهاية معسكراتهم مع منتخباتهم الوطنية. وفق “سبورت 24”.
ويستهل التعاون مشواره في الموسم الجديد بملاقاة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بأغسطس المقبل.
ويشارك التعاون في بطولة “دوري أبطال آسيا 2” في نسختها المقبلة بعد حسم المركز الرابع في دوري روشن بالموسم الماضي.