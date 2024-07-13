“نيوم” ينافس أندية المحترفين على ضم المعيوف

فشل الحارس الدولي عبدالله المعيوف في فرض اسمه في كتيبة فريق الاتحاد مع أول موسم له مع العميد قادماً من الهلال، ليمنح الضوء الأخضر للرحيل عن صفوف الفريق رغم أنه متبق في عقده موسم رياضي آخر.
وبدأ المعيوف مشواره الكروي في نادي الهلال عبر الفئات السنية قبل الالتحاق بالفريق في 2004 إلى 2007 قبل أن ينتقل للأهلي إلى 2016 ليعود لمعقل رأسه في نادي الهلال الذي ظل معه لسنوات كركيزة أساسية في قائمة الأزرق قبل الانطلاق للاتحاد الموسم الماضي بعقد يمتد لموسمين.
واستبعد المعيوف من معسكر الاتحاد الإعدادي للموسم الرياضي الجديد والمقام في إسبانيا، في الوقت الذي منح الضوء الأخضر للانتقال لأي ناد آخر.
وبحسب مصادر لـ”سبورت 24″ فإن المعيوف يمتلك عدة عروض من أندية سعودية، أحدها فريق عاصمي وآخر من المنطقة الشرقية، في الوقت الذي يدخل نادي نيوم الصاعد حديثا لدوري “يلو” الذي استقطب عددا من نجوم دوري المحترفين، كإحدى وجهات اللاعب المحتملة في الموسم الرياضي الجديد.