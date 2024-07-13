بلان.. هل يستطيع استعادة أمجاد “باريس” مع الاتحاد؟

بين سجل تدريبي يمتد لـ 22 عاماً مليء بالإنجازات والتعثرات، حط المدرب الفرنسي لوران بلان رحاله في نادي الاتحاد لقيادة الفريق الأول بالنادي خلفاً للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تم إنهاء التعاقد معه لسوء نتائج الفريق في الموسم الرياضي الماضي.
وفي الوقت الذي تولي الجماهير الاتحادية عودة الفريق لجادة الانتصارات والإنجازات الاهتمام الأكبر عقب الخروج بموسم صفري العام الماضي، ستكون مهمة المدرب لوران بلان ليست بالسهلة مطلقا مع جماهير اعتادت أن يكون فريقها من المنافسين على الألقاب والبطولات.
ورغم أن مسيرة المدرب بلان مرت بمرحلتين الأولى كانت ناجحة في الوقت الذي لم يكن التوفيق يحالفه في آخر تجاربه التدريبية فإن صناع القرار في الاتحاد وضعوا به الثقة لإعادة توهج الفريق لما يملك من فكر تدريبي محفز للانتصارات حيث يفضل اللعب بطريقة 4/2/3/1 كما يملك شخصية قيادية قوية ونجاحات سابقة مليئة بالإنجازات.
وأنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد التوقيع مع المدرب بلان رسمياً ليقود مهمة الإعداد مع انطلاقتها في إسبانيا، حيث التقى بلاعبي الفريق، اليوم السبت، واطلع على تقرير فني متكامل عن العناصر المتواجدة بالفريق قبل بدء مهمته الرسمية مع الفريق، في الوقت الذي علمت “سبورت 24” أن التوقيع مع المدرب يمتد لموسم رياضي مع أفضلية التجديد في حال نجاحه مع الفريق.
طريقة اللعب
يفضل المدرب بلان طريقة اللعب 4/2/3/1 وتغييرها خلال مجريات المباراة وفقاً لمصلحة فريقه حيث يتحول اللعب تارة إلى 4/3/3 و3/4/3 حيث يفضل الاستحواذ على منطقة المناورة بوسط الملعب والضغط العالي من الأمام.
كما يعمل دوماً على تعزيز الجانب الهجومي للفريق بالإيعاز لظهيري الجنب بالتقدم لمساندة الهجمة والارتداد السريع للتغطية.
مسيرته التدريبية
وبدأ بلان مسيرته التدريبية بقيادة فريق بوردو الفرنسي في 2007، إلى وصافة الدوري الفرنسي بفارق نقطتين خلف البطل ليون، مسجلاً أرقاماً مميزة في جميع المسابقات التي شارك الفريق تحت قيادته، حيث حقق 94 فوزًا في 159 مباراة خاضها الفريق بجميع المسابقات، بينما تعادل في 29 وخسر 36 مواجهة، وحقق مع الفريق 3 بطولات بدءاً من بطولة الدوري والسوبر والرابطة.
بينما تولى بلان قيادة المنتخب الفرنسي بعد الخروج من منافسات الدور الأول لكأس العالم 2010، وقاده لتحقيق 16 فوزاً من أصل 27 مباراة خاضها منتخب الديوك تحت قيادته، بينما تعادل في 7 وخسر 4 مباريات فقط.
بينما عين بلان في عام 2013، مديراً فنياً لفريق باريس سان جيرمان، خلفا للإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتى الذي انتقل لتدريب ريال مدريد، قبل أن يقوده لتحقيق 11 بطولة في 3 سنوات، حيث حقق الدوري في ثلاثة مواسم متتالية و8 كؤوس.
وكانت مرحلة ذهبية في مسيرة المدرب الفرنسي، حيث قاد الفريق للفوز في 126 مباراة من أصل 173 أشرف عليها فيما تعادل في 31 مباراة وخسر 16 مباراة. وفق “سبورت 24”.
إخفاقات
بعد النجاحات التي حققها المدرب بلان مع باريس سان جيرمان أخذ راحة امتدت لـ4 مواسم قبل أن يوقع مع الريان القطري في 2020 وكانت أولى مراحل إخفاقه بعدما تمت إقالته في فبراير 2022 بسبب تراجع النتائج، بعد خسارته لـ 23 مباراة من أصل 50 مباراة خاضها الفريق تحت إشرافه بينما حقق الفوز في 19 وتعادل في 8 مباريات.
وكان نادي ليون الفرنسي آخر محطات بلان، حيث تولى المهمة في أكتوبر 2022 خلفا للهولندي بيتر بوش، قبل أن تتم إقالته في سبتمبر 2023 لسوء النتائج.