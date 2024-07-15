توزيع 58 قطعة أرض مجانية بالباحة

وزعت أمانة منطقة الباحة، ممثلة في وكالة شؤون الإسكان، 58 قطعة أرض مجانية، ودعمت 85 من المتعثرين بدفع الإيجار، خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري.
وأشارت الوكالة إلى أن الوحدات الجاهزة من السوق بلغت 47 وحدة، فيما قامت بتسليم 17 وحدة للإسكان التنموي، و6 وحدات سكنية عن طريق الجمعيات السكنية، وطرح 21 فرصة تطوعية، في وقت تم إيصال التيار الكهربائي لـ737 قطعة سكنية بمخطط جوهرة العقيق، وتوقيع اتفاقية لإيصال خدمة الكهرباء لـ439 قطعة سكنية لمشروع قلوة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين. وفق “أخبار 24”.