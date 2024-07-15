“تنظيم الكهرباء” تأسف للمستهلكين في شرورة

عبر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن أسفه، للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بمحافظة شرورة أمس الأول (الجمعة)، والذي شمل جميع المستهلكين في المحافظة، وامتد لأوقات متأخرة من اليوم التالي.
ووجه المجلس، الشركة السعودية للكهرباء، بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة، لتقديم الاعتذار لهم، ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.
وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعاً طارئاً للوقوف على الواقعة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، ووجّه بإجراء تحقيق فوري حول انقطاع الخدمة في محافظة شرورة، مع محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
وأوصت الهيئة، بتحديد الأسباب الجذرية التي أدت لهذا الانقطاع، بما في ذلك الانقطاعات المماثلة السابقة في المحافظة، مع تنفيذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لإعادة الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين، والتأكد من عدم تكرار الانقطاع.
وتوصلت الهيئة إلى أنه لم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء أمس (السبت)؛ بسبب عدم قيام الشركة السعودية للكهرباء بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة. وفق “أخبار 24”.
وألزمت الهيئة، الشركة، بتنفيذ ما ورد في دليل المعايير المضمونة للخدمة الكهربائية، بحيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال 10 أيام، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة به من قبل المستهلكين.
وكانت الهيئة السعودية للكهرباء قد أعلنت مساء الجمعة، بَدْء عودة الخدمة تدريجياً في محافظة شرورة، فيما عزت الشركة السعودية للكهرباء انقطاع الخدمة في المحافظة، إلى عطل خارج عن الإرادة في الشبكة.