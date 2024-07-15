القتل تعزيراً لسوداني هرّب الكوكائين للمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في المقيم علي آدم سعيد محمد -سوداني الجنسية–، بمنطقة مكة المكرمة، بعد إدانته بتهريب مادة الكوكائين المخدر إلى المملكة.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرةً في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. وفق “أخبار 24”.