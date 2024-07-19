الخطوط السعودية: رحلاتنا تسير بشكل جيد

أعلنت الخوط الجوية السعودية، عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عما يشهده قطاع الطيران حول العالم.
وقالت الخطوط السعودية في تغريدة على منصة (إكس)، أن منظومة رحلاتها تسير بشكل جيد، مبينة أنه سيتم موافاة العملاء بمستجدات الرحلات عبر الرسائل النصية والبريد الالكتروني.
من جهته كشف طيران ناس، عن تأثر عملياته بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، مشيراً إلى أن العطل أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطء الخدمات في الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال.
وأكد أنه يعمل مع مزود الخدمة حالياً وكافة الجهات المعنية لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.
وقال طيران ناس عبر حساب الشركة في منصة “إكس”: “نعتذر لضيوفنا المسافرين عن الإرباك الذي تسبب فيه هذا العطل العالمي الخارج عن سيطرتنا ونشكرهم على تفهمهم لهذا الظرف الطارئ، ونؤكد التزام طيران ناس بحفظ حقوق المسافرين وتعويضهم وفق لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة للطيران المدني”. وفق “أخبار 24”.
من جانبه كشف طيران أديل أن خدمات الحجوزات وإنهاء إجراءات السفر تأثرت بالعطل الفني الذي تشهده عدة شركات طيران حول العالم بسبب عطل في أحد الأنظمة التقنية، مقدما اعتذاره عن هذا الإرباك.
يذكر أن عطلا معلوماتيا عالميا، تسببت في خلل فني أدى إلى تعليق العمل في مطارات عالمية، وشركات نقل كبرى وبورصات وبنوك.