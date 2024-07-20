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رياضة > بونو: متحمس للمشاركة مع الهلال في مونديال الأندية
20/07/2024   9:02 م

بونو: متحمس للمشاركة مع الهلال في مونديال الأندية

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كشف حارس مرمى الهلال، الدولي المغربي ياسين بونو، عن طموحاته في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بونو، خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية فيفا 2025، إن البطولة ستكون مذهلة بالطبع، وكل فريق سيسعى لإظهار قيمته الكبيرة خلال المنافسات.

وأوضح الحارس المغربي، أنه متحمس للغاية للمشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025، مشيراً إلى أنها ستكون فرصة رائعة للظهور المميز. وفق “سبورت 24”.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا.

بونو: متحمس للمشاركة مع الهلال في مونديال الأندية

رياضة
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