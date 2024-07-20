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رياضة > 3 أندية من روشن تفاوض جيسوس
20/07/2024   9:02 م

3 أندية من روشن تفاوض جيسوس

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كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم السبت، عن تنافس 3 أندية من دوري روشن السعودي للحصول على خدمات جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك جيسوس عقدًا مع آرسنال حتى 3 سنوات مقبلة ينتهي في 30 يونيو 2027، لكن هناك الكثير من الشائعات حول مستقبله داخل ملعب “الإمارات”.

ووفقًا لشبكة “HITC” الإنجليزية فهناك مفاوضات من قبل كل من الأهلي والاتحاد والقادسية للتعاقد مع جيسوس في “الميركاتو” الجاري. وفق “سبورت 24”.

ويرتبط البرازيلي جيسوس بعقد ممتد مع آرسنال حتى نهاية موسم 2026-2027.

ونجح صاحب الـ 27 عامًا في المساهمة بـ 35 هدفًا بقميص آرسنال الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين.

3 أندية من روشن تفاوض جيسوس

رياضة
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