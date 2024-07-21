6 جوائز لطلاب المملكة بـ”أولمبياد الرياضيات الدولي”

حصد المنتخب السعودي للرياضيات برعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، 6 جوائز (فضية و4 برونزيات وشهادة تقدير) من بين 603 طلاب وطالبات، يمثلون 104 دول في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2024(IMO) بنسخته الـ65 التي أقيمت في المملكة المتحدة خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري.
واستحوذ الطالب هادي العيثان من إدارة تعليم الأحساء على الميدالية الفضية، فيما حصد كل من الطالب يوسف بخيت من تعليم الهيئة الملكية بينبع، والطالب محمد ربيع من تعليم المدينة المنورة، والطالب معاذ القحطاني من تعليم الشرقية، والطالب أحمد الشهري من تعليم الرياض على الميدالية البرونزية، بينما نال الطالب محمد الغامدي من تعليم الشرقية على شهادة تقدير.
ورفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع التهنئة للقيادة الرشيدة بهذا الإنجاز العالمي، الذي تحقق بفضل من الله تعالى، ثم بدعم القيادة لأبناء الوطن، والذي أثمر تميزاً بين الدول المتقدمة في المحافل الدولية، كما شكرت وزير التعليم يوسف البنيان، على دعمه الكبير والمتواصل لـ”موهبة” ولأبنائه الموهوبين والموهوبات، وحرصه على توفير كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.
وتعد هذه المشاركة واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تبدأ بتدريب مكثف، بمعدل يزيد على 1000 ساعة سنوياً محلياً ودولياً بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين.
ويؤكد تفوق الطلبة السعوديين على صحة النهج الذي تنتهجه موهبة ووزارة التعليم، لإعداد وتأهيل وتمكين الموهوبين السعوديين، وحرص القيادة على الرقي بمخرجات التعليم للوصول لأعلى معايير الجودة، كما تدعم أبناءها الطلبة في جميع المحافل والمسابقات وقد رفعت المملكة رصيدها بهذا الإنجاز من الجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 77 جائزة، منها 12 ميدالية فضية، و46 ميدالية برونزية، و19 شهادة تقدير. وفق “أخبار 24”.
ويُعد أولمبياد الرياضيات الدولي من أكثر المسابقات الدولية عراقة وصعوبة، ومحط أنظار الجامعات المرموقة كافة لاستقطاب الطلاب المشاركين فيها، بوصفهم من الأفضل قدرة على تحديد الأنماط، وحل المسائل بشكل منطقي، والتعامل مع علم الإحصاء، ونظرية الاحتمالات، ومجموعات كبيرة من البيانات لرؤية المستقبل.