“سدايا” تخدم العربية بـ”تحدي علام”

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، “تحدي علاّم”، بهدف تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM باستخدام نموذج علاّم في مجالات مختلفة، وذلك في إطار خدمة اللغة العربية.
وتتضمن مجالات النموذج تطوير نموذج قادر على كتابة وفهم الشعر العربي، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على إعراب الجمل العربية بشكل دقيق، مع تطوير نموذج يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة وفعالة، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي يقوم بمحاكاة وعمل حوار مع شخصية عربية أو محاكاة أسلوب الكتابة لهذه الشخصية.
ويركز “تحدي علاّم” على إيجاد حلول ابتكارية من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLM في مجال اللغة العربية باستخدام نموذج “علاّم”، كما سيمكن التحدي المتسابقين من الاستفادة من فرص التدريب وورش العمل من قبل خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والمختصين في مجال الأدب والشعر.
وتقرر أن ينطلق “تحدي علاّم” خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة في مطلع سبتمبر المقبل، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر نوفمبر القادم وسيتم تكريمهم بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن نموذج علاّم هو نموذج وطني يقوم بالإجابة والرد على استفسارات المستفيدين في عديد من المجالات المعرفية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجه ضمن منصة watsonx التابعة لشركة IBM بعد أن وصفته بأنه أحد أبرز النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يخدم الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم.