موهوبو الكيمياء من 90 دولة يتنافسون بالرياض

تحتضن العاصمة الرياض غداً (الاثنين)، النسخة الـ 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي 2024، والتي تضم فعاليات أضخم تجمع عالمي لموهوبي الكيمياء من 90 دولة حول العالم.
ويرعى وزير التعليم يوسف البنيان هذه النسخة من الأولمبياد، بتنظيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود التي ستحتضن المنافسات، كما ترعاها حصرياً الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.
وستشهد هذه النسخة مشاركة 333 موهوباً وموهوبة من جميع الدول، وبإشراف مباشر من 260 متخصصاً في مجال الكيمياء من مختلف دول العالم، في سباق مثير بين الطلبة للفوز بميداليات هذا الأولمبياد الدولي، التي تستمر حتى الـ 30 من يوليو الحالي، على أن تحسم النتائج النهائية للمنافسات يوم 28 يوليو الجاري. وفق “أخبار 24”.
وتنظم هذه الفعالية بشكل سنوي، كما تعد أكبر مسابقة دولية في الكيمياء لطلاب وطالبات التعليم العام، حيث انطلقت لأول مرة عام 1968 في براغ، عاصمة تشيكوسلوفاكيا، ومنذ ذلك الحين، والمسابقة تُعقد كل عام في بلد مختلف، وعلى مدى 10 أيام، إذ تشارك المملكة بموهوبين في جميع التخصصات منذ عام 2011.
وجرى إسناد تنظيم أولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته الـ56 للمملكة، تتويجاً لإبداعات الطلبة السعوديين في الساحة الدولية ونيلهم الكثير من الجوائز في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، كونه اعترافًا من الجهات المنظمة بجدارة الموهوبين السعوديين، وتعزيزًا لمكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.