القتل لسوري هرّب الإمفيتامين للسعودية

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين) بمنطقة الجوف، حُكم القتل تعزيرًا في مقيم سوري هرّب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة.
وأفاد بيان للوزارة بأنه تم القبض على المدعو “عدنان حسين سليمان”، لتورطه في تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه.
وأضاف البيان أنه تمت إحالة المذكور إلى المحكمة، التي أصدرت بحقه صكاً يتضمن ثبوت إدانته بذلك، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها؛ نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرةً في الوقت ذاته كل مَن يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.