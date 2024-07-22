التعويضات المتوقعة للمسافرين المتضررين من العطل العالمي

أعلن عددٌ من شركات الطيران العاملة في المملكة تأثر عملياتها وتأخر إقلاع بعض رحلاتها، جرّاء العطل التقني الذي ضرب بنوكًا وبورصات ومطارات حول العالم يوم الجمعة الماضي، متعهدةً بتعويض المسافرين وفق أنظمة ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.
وبينما أكدت الخطوط الجوية السعودية عدم تعرض عملياتها التشغيلية لأي أثر ناتج عما يشهده قطاع الطيران حول العالم، أشار كل من طيران ناس وأديل إلى تأثر خدماتهما وعملياتهما بهذا العطل. في حين دعت مطارات القابضة المسافرين للتواصل مع الناقلات الجوية والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من هيئة الطيران المدني.
وقال طيران ناس في حينها: “نعتذر لضيوفنا المسافرين عن الإرباك الذي تسبب فيه هذا العطل العالمي الخارج عن سيطرتنا ونشكرهم على تفهمهم لهذا الظرف الطارئ، ونؤكد التزام طيران ناس بحفظ حقوق المسافرين وتعويضهم وفق لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة للطيران المدني”.
وتنص لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة عن هيئة الطيران المدني والتي دخلت حيز التنفيذ في 20 نوفمبر 2023، على تأمين المرطبات والأطعمة والإقامة الفندقية والمواصلات للرحلات المتأخرة لأكثر من 6 ساعات إلى جانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريالاً.
ويستطيع المسافر فسخ التعاقد مع الناقل الجوي واسترداد قيمة التذكرة في حال تأخر مغادرة الرحلة لمدة تزيد على ساعتين، دون خصم أي رسوم، وفي حال امتداد تأخير الرحلة لأكثر من 5 ساعات، تُعتبر الرحلة ملغاة ويحق للمسافر الحصول على التعويض، كما يحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بسكن فندقي ومواصلات من المطار وإليه في حال تأخر الرحلة 6 ساعات فأكثر. وفق “أخبار 24”.
وفي حال إلغاء رحلة الطيران يرتفع التعويض المالي بنسبة تصل إلى 150% من سعر التذكرة وفقاً لمدة إشعار المسافر بالإلغاء. علمًا أن شركات الطيران لم تبلغ عن إلغاء رحلات جراء هذا العطل التقني العالمي.