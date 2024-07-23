مسارات خاصة لمستفيدي صندوق الشهداء بمطارات المملكة

بدأ صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تشغيل خدمات خاصة لمستفيدي الصندوق في مطارات المملكة.
وتشمل الخدمات المقدمة تخصيص مواقف مجانية قريبة من بوابة صالة المغادرة، وتهيئة مسارات خاصة لهم داخل صالات المغادرة؛ وذلك تسهيلًا وتسريعًا لإجراءات ما قبل السفر، ولضمان التنقل بهدوء وراحة داخل صالات المطار.
وقد باشر مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان باكورة هذا العمل المشترك كأول مطارٍ داخلي يوفر خدمات خاصة للمستفيدين؛ حيث خصصت لهم مواقف قريبة، ومسارات محددة في صالات المغادرة تحمل شعار الصندوق، وتُرشد المستفيدين للاستفادة من هذه الخدمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الصندوق والهيئة العامة للطيران المدني في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
وأكد الأمين العام للصندوق طلال بن عثمان المعمر، أن هذا العمل المشترك يأتي تقديرًا لتضحيات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مشيرًا إلى أنه يعكس مدى التزام الصندوق بخدمة مستفيديه وتلبية احتياجاتهم، وتوفير سبل الراحة لهم، إضافة إلى سعي الصندوق إلى إبرام شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية من أجل تقديم خدمات نوعية ومتميزة لمن ضحوا بأنفسهم في سبيل الدفاع عن الدين، وأرض بلادنا الغالية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أنَّ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تنصُّ على عددٍ من مجالات التعاون المشترك التي من شأنها خدمة مستفيدي الصندوق خلال رحلاتهم عبر أكثر من 20 مطارًا داخليًا ودوليًا حول المملكة.