1.3 مليار ريال أرباح موبايلي بالنصف الأول

نما صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، بنسبة 34% في النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.3 مليار ريال، مقارنة بأرباح 962.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما ارتفعت مبيعات الشركة 8% لتصل إلى 9 مليارات ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أن إجمالي الربح للنصف الأول بلغ 4.8 مليار ريال مقارنة بـ4.6 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3.3%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات.
كما نمت أرباح الربع الثاني مقابل الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 33% لتسجل أرباحا بقيمة 661 مليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات 4.6% لتصل إلى 4.5 مليار ريال.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للنصف الأول بنسبة 16.1% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 1.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.وفق “أخبار 24”.
وانخفضت مصاريف التمويل للفترة الحالية بنسبة 14.8% لتصل إلى 297 مليون ريال بالمقارنة مع 348 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة للانخفاض في محفظة الديون.