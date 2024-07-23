رئيس فلامنجو يجدد حديثه عن ضم نيمار

جدد رودولفو لانديم، رئيس نادي فلامنجو البرازيلي، حديثه عن إمكانية ضم نيمار لاعب الهلال مستقبلاً.
وقال لانديم في حوار عبر شبكة “ESN” إن ضم نيمار بالنسبة له بمثابة الحلم بعيد المنال، ولكن ليس من الصعب علينا أن نحلم.
وأضاف رئيس فلامنجو أن نيمار قد أبلغه أنه سيعود للملاعب مرة أخرى في منتصف شهر سبتمبر بقميص الهلال بعد التعافي من الإصابة.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أن نيمار لاعب رائع ومن أفضل لاعبي العالم، متوقعًا ظهوره بشكل مميز عند عودته للملاعب. وفق “سبورت 24”.
وكان نيمار قد خاض 5 مباريات بقميص الهلال ونجح في تسجيل هدف مع الفريق.