نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الشباب يضم حمدالله رسمياً
23/07/2024   1:29 م

الشباب يضم حمدالله رسمياً

+ = -
47

أعلن نادي الشباب رسمياً عن ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قادماً من الاتحاد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الشباب في تدعيم خط هجومه للموسم الكروي الجديد بالحصول على خدمات عبدالرزاق حمدالله، الذي سبق له تمثيل كل من النصر والاتحاد.

ولم يكشف الشباب عن مدة التعاقد مع حمدالله، حيث اكتفى حساب النادي الرسمي عبر “إكس” بالإعلان عن إتمام الصفقة من خلال مقطع فيديو وعبارة “عودة الهداف المغربي للعاصمة عبر كبيرها”.

ويُعتبر حمدالله هو الهداف التاريخي الثاني لدوري المحترفين السعودي برصيد 129 هدفًا سجلها خلال مشواره بقميص النصر والاتحاد، ويفصله تسجيل 16 هدفًا من أجل تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم عمر السومة. وفق “سبورت 24”.

الشباب يضم حمدالله رسمياً

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307941.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com