الشباب يضم حمدالله رسمياً

أعلن نادي الشباب رسمياً عن ضم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قادماً من الاتحاد، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
ونجح الشباب في تدعيم خط هجومه للموسم الكروي الجديد بالحصول على خدمات عبدالرزاق حمدالله، الذي سبق له تمثيل كل من النصر والاتحاد.
ولم يكشف الشباب عن مدة التعاقد مع حمدالله، حيث اكتفى حساب النادي الرسمي عبر “إكس” بالإعلان عن إتمام الصفقة من خلال مقطع فيديو وعبارة “عودة الهداف المغربي للعاصمة عبر كبيرها”.
ويُعتبر حمدالله هو الهداف التاريخي الثاني لدوري المحترفين السعودي برصيد 129 هدفًا سجلها خلال مشواره بقميص النصر والاتحاد، ويفصله تسجيل 16 هدفًا من أجل تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم عمر السومة. وفق “سبورت 24”.