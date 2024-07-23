النفط يستقر متأثراً بالفائض والذهب يصعد

استقرت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، بعد تراجعها خلال الجلستين الماضيتين، في ظل حذر المستثمرين، وسط توقعات بوفرة الإمدادات وضعف الطلب، في حين تجاهلت السوق الاضطرابات التي شهدتها حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر سنتين إلى 82.42 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر سنتين أيضا مسجلا 78.38 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي في وقت لاحق الثلاثاء، في حين تصدر بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية غدا (الأربعاء).
وقدر استطلاع أولي أجرته “رويترز” لآراء ستة محللين تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي يوم 19 يوليو، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين بمقدار 500 ألف برميل.وفق “أخبار 24”.
من جهة أُخرى ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلا 2401.22 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2403.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 29.14 دولار للأوقية، وسجل البلاتين 951.13 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 908.43 دولار للأوقية.