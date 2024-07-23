86 مليوناً أرباح نقدية لمساهمي “المطاحن الأولى”

أعلنت شركة المطاحن الأولى قرار مجلس الإدارة بتوزيع 86 مليون ريال أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن حصة السهم من التوزيع بلغت 1.55 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية بلغت 15.5%، لعدد 55.5 مليون سهم.
من جهة أخرى كشفت الشركة اليوم (الثلاثاء) عن ارتفاع الأرباح إلى 123.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة 13%، مقارنة بأرباح قدرها 108.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.
وذكرت أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 10.5% لتصل إلى 518.8 مليون ريال خلال الفترة الحالية، وبزيادة بلغت 49.3 مليون ريال، في مقابل 469.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وبينت أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل رئيسي لارتفاع مبيعات الأعلاف بنسبة 31.1% مدفوعةً بزيادة الطلب، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في مبيعات الدقيق والتي بلغت 7.3%، والتحسن في مزيج تنوع منتجات الشركة وبدء التشغيل التجاري مؤخراً لمطحنة الديورم لإنتاج السميد. في المقابل، انخفضت مبيعات النخالة بنسبة 6% بسبب استخدامها في دعم إنتاج الأعلاف تلبيةً للطلب المتزايد .وفق “أخبار 24”.
كما ارتفع إجمالي الربح للفترة الحالية بنسبة 8.6% ليصل إلى 225.9 مليون ريال مقارنة بـ 208.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات مع ضبط وإدارة المصاريف إضافة إلى إطلاق المشاريع الجديدة والتحسن في مزيج منتجات الشركة المتنوع.