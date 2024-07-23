الاتحاد مودعاً عبدالرزاق حمدالله :” ظاهرة فريدة”

أصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا يودع فيه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد مغادرة النادي والانتقال إلى صفوف الشباب خلال موسم الانتقالات الصيفة الجارية.
وقال حساب الاتحاد في وداع عبدالرزاق حمدالله عبر منصة “إكس” :”ظاهرة فريدة ظهرت في معقلنا وصنعت الفرح في قلوبنا، في كل تفاصيلك مع نادينا قصة جميلة عشناها ولن ننساه ، ستظل في الذكرى لاعباً سطا على قلوبنا بفنه.”
وواصل البيان :” فقد وضعت اسمك في قائمة النجوم الكبار الكيو الذين تركوا بصمة لن تمحى في تاريخ العميد،، شكراً حمد الله على كل ما قدمته لنادينا…وشكراً على اللحظات الجميلة التي عشناها معاك في المدرجات وخلف الشاشات”. وفق “سبورت 24”.
واختتم:” ولن نقول لك الوداع ولكن نقول لك سوف نلتقي مجددا في مدرج الذهب الذي لن ينساك ولن تنساه”.