ألحان عالمية بـ”أزمث العُلا” في الواحة القديمة

يفتتح مهرجان “أزمث” العُلا المميز جدول فعاليات الواحة القديمة، ليشكل انطلاقة استثنائية تجمع بين أروع التجارب الترفيهية وسحر الطبيعة الخلابة، وتستمر احتفالات المهرجان بنسخته الرابعة من الخميس 19 إلى السبت 21 سبتمبر، تزامناً مع بدء احتفالات اليوم الوطني الموافق الاثنين 23 سبتمبر 2024.
ويُعد “أزمث” العلا أحد أبرز الفعاليات في تقويم لحظات العُلا الحافل، حيث حصد إشادة كبيرة على الساحة الموسيقية الإقليمية واكتسب قاعدة جماهيرية ضخمة بعد 3 نسخ تكللت بالنجاح.
واستضاف المهرجان في النسخ السابقة، مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والإقليميين والدوليين الذين قدموا عروضاً لا تنسى في أجواء العُلا الطبيعية الخلابة. ويمثل “أزمث” أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، إذ يعد تجربة ثقافية غنية تُتيح للحضور فرصة الانغماس في عالم من الإبداع والتنوع.
وتنطلق النسخة الرابعة من المهرجان من قلب قاع الحاج المحاط بطبيعة العُلا المذهلة، بمشاركة أكثر من 30 فناناً محلياً وإقليمياً وعالمياً رائعاً ممن شاركوا في نسخة 2023 وقدموا أروع العروض التي حققت نجاحاً مذهلاً.
وتضم قائمة النجوم المشاركين في نسخة العام الجاري بعض ألمع الأسماء العالمية، من بينها المنتج الألماني ونجم الموسيقى الإلكترونية بن بومر؛ والمغني وكاتب الأغاني الإنجليزي جيمس بليك؛ والثنائي المبدع ذا بلايز. كما تم تأكيد مشاركة منسقة الأغاني المميزة كوزميكات، والنجمة غوستلي كيسيز، والنجم العالمي سيث تروكسلر، والفنان جيمي جونز، وأمين كي. فضلاً عن أبزر المواهب الصاعدة على مستوى المنطقة.
وسيتم إعلان المزيد من الأسماء قريباً، ومن المتوقع أن تضاهي نجوم النسخ السابقة مثل جيسون ديرولو، ذا شينسموكرز، تيني تيمباه، ذا كروكس، جورجا سميث، بيجي جو، ثيفري كوربوريشن وغيرهم الكثير. وفق “أخبار 24”.
ويمكن لعشاق الموسيقى الحصول على تذاكرهم الآن، حيث أعلنت لحظات العُلا طرح تذاكر الحجز المبكر حتى يوم الأربعاء 14 أغسطس، ابتداء من 760 ريالاً. ويمكن للجماهير أيضا الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% عند شراء التذاكر عبر تطبيق العلا أو ما يصل إلى 20% عند الشراء عبر الموقع.
ويتميّز مهرجان “أزمث 2024” بطابعه المميز والحصري مع سعة استيعاب محدودة، ما يضمن للجمهور تجربة ساحرة ومتميزة وسط أجواء حميمية لا تُنسى.