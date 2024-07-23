جوجل تعدل عن قرار التخلي عن ملفات الارتباط

تراجعت شركة “جوجل” أمس (الاثنين)، عن قرارها بالتخلّي عن “ملفات تعريف الارتباط” لتتبع المستخدم على متصفح “كروم” اعتباراً من هذا الصيف.
وقال نائب رئيس في “جوجل” أنتوني تشافيز، ستطبق الشركة “تجربة جديدة في متصفّح “كروم” تتيح لمستخدمي الإنترنت اتخاذ خيار ينطبق على كلّ عمليات تصفحهم عبر الويب”.
ويخضع الاقتراح لموافقة السلطات التنظيمية، تحديداً في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اللتين فتحتا تحقيقات في الممارسة الجديدة المقترحة.
وأوضحت المجموعة الأمريكية أنها لن تتخلى عن مبادرة “برايفسي ساندبوكس”، التي أطلقتها مطلع عام 2020، لاستبدال ملفات تعريف الارتباط وتسهيل الاستهداف الإعلاني من دون تتبع المستخدمين بشكل فردي. وتعتزم مواصلة إتاحتها لمواقع الطرف الثالث.
وقال ستيفن بونر من الهيئة البريطانية المعنية بحماية البيانات والوصول إلى المعلومات: “نشعر بخيبة أمل لأنّ جوجل غيّرت خططها”.
وتابع: “نعتبر أنّ حظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث سيكون خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى المستهلكين”.
وأضاف: “على الرغم من قرار جوجل، نواصل تشجيع قطاع الإعلانات الرقمية على تطوير مزيد من البدائل المناسبة للخصوصية وعدم الاعتماد على أساليب تتبّع أكثر غموضاً”. وفق “أخبار 24”.
وملفات تعريف الارتباط هي ملفات حاسوبية تتيح تتبّع عمليات تصفّح المستخدمين على الويب. ويأتي ما يسمّى بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث من المواقع التي تمت زيارتها لا من المتصفح نفسه، لاستهداف مستخدمي الإنترنت بإعلانات محددة.