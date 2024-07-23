أنظمة متقدمة لأتمتة عمليات استمطار السحب

يسعى المركز الوطني للأرصاد، ممثلاً بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، إلى تنفيذ مشروع يستهدف تطوير أنظمة متقدمة لأتمتة ومعالجة عمليات الاستمطار، لتحسين جودة هذه العمليات من خلال عرض وتحليل بيانات الطقس، وأنظمة متخصصة في أتمتة مهام الاستمطار ونشر عناصر الطقس.
وبحسب معلومات “أخبار24” يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة البرنامج وفعاليته في تنفيذ المهام الخاصة بعمليات الاستمطار، وتوريد وتركيب وتشغيل نظام متكامل لمعالجة وأتمتة عمليات الاستمطار، وسيوفر البرنامج تدريباً شاملاً للموظفين على كيفية استخدام النظام بشكل فعال، بالإضافة إلى تدريب خاص لقسم تقنية الاستمطار على تشغيل وإدارة النظام.
ما استمطار السحب؟
هو تقنية لزيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع محددة من السحب، لاستغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق معينة ومحددة مسبقاً.
كيف تتم عملية استمطار السحب؟
من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، مما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.
وتهدف مبادرة برنامج استمطار السحب إلى زيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديدة للماء، وتكثيف التشجير عبر الاستمطار، وتقليص رقعة التصحر، وتأهيل الكوادر الوطنية. وتتم عملية استمطار السحب من خلال بذر السحب بتقنيات حديثة عن طريق (الطائرات، والمولدات الأرضية، والدرونز).
تجارب سابقة
ووفقا للمركز الوطني للأرصاد، للمملكة تجارب سابقة في استمطار السحب، إذ تعاقدت في عام 2004 مع شركة (WMI) وإشراف علمي من (NCAR) للقيام بتجارب الاستمطار في منطقة عسير ودراسة جدوى التجربة، وفي عامي (2006-2007) تم توقيع اتفاقية مع شركة (WMI) لتنفيذ تجارب الاستمطار لمدة 6 أشهر في مناطق وسط المملكة (الرياض، القصيم، حائل). كما تم التعاقد مع شركة (WMI) في عام 2009 لتنفيذ مشروع الاستمطار باستخدام 10 طائرات متخصصة بمشاركة نخبة من العلماء السعوديين.