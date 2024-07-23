تعزير إرهابي قتل رجال أمن ومدّ مطلوبين بأسلحة وذخائر

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء) حُكم القتل تعزيراً بالمواطن أحمد بن حسن بن علي آل عيسى لانضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه في استهداف وقتل رجال الأمن.
وأوضحت “الداخلية” أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشترك مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وزود عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستر على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة.
وأفادت أنه بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكور، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحقه، بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت “الداخلية” أنها تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.