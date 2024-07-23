فرصة استثمارية لإنشاء مصنع للأعلاف بالقريات

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية لإنشاء مصنع أعلاف مركّبة على مساحة إجمالية تبلغ (40) ألف متر مربع، في محافظة القريات بمنطقة الجوف؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف.
وأوضحت الوزارة، أن الاستثمار في إنشاء مصانع الأعلاف المركّبة يدعم قرارها السابق بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء؛ للمحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية.
وأشارت إلى أن آخر موعد لاستلام عروض الفرصة الاستثمارية، هو 11 سبتمبر 2024م، فيما سيتم فتح المظاريف بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، لافتةً إلى أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية، والحصول على كراسة الشروط عبر منصة (فرص)، داعية في الوقت نفسه المستثمرين إلى الاستفادة من الفرصة؛ للإسهام في تطوير قطاع الإنتاج الحيواني؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
وفق “أخبار 24”.