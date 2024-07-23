إقفال طرح يوليو من الصكوك المحلية بـ3.2 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.211 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر عن المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الأولى 612 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادياً، وبلغت الشريحة الثانية 159 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادياً.
كما بلغت الشريحة الثالثة 961 مليونًا لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادياً، وبلغت الشريحة الرابعة 1.253 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادياً، وبلغت الشريحة الخامسة 226 مليونًا لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادياً. وفق “أخبار 24”.