تراجع الإنفاق بـ8.8% للأسبوع الثاني على التوالي

تراجع حجم الإنفاق الإجمالي عبر نقاط البيع، ليصل إلى 10.9 مليار ريال خلال الفترة من 14 – 20 يوليو، من 11.9 مليار ريال عن الفترة التي سبقتها، بانخفاض قدره 8.8%، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أن الإنفاق على المطاعم والمقاهي بلغ 1.67 مليار ريال، بانخفاض بلغ 9.2%، فيما انخفض الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بنسبة 8.5%، ليصل إلى 1.6 مليار ريال، يليه الإنفاق على السلع والخدمات المتنوعة، والذي بلغ 1.4 مليار ريال.
وبلغ حجم الإنفاق على الأحذية والملابس 601.1 مليون ريال، و312.6 مليون ريال على مواد البناء، و94.1 مليون ريال على التعليم، و186.9 مليون ريال على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و776.5 مليون ريال على محطات الوقود، و696.3 مليون ريال على الصحة، بانخفاض بلغ 10.2%.
وتجاوز الإنفاق على الأثاث 241 مليون ريال، والفنادق 270.2 مليون ريال، فيما تم إنفاق 64.2 مليون ريال على المنافع العامة، و176.8 مليون ريال على المجوهرات، و215.6 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و89.5 مليون ريال على الاتصالات، و679.8 مليون ريال على النقل، فضلًا عن 1.7 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت الرياض قائمة المدن من حيث إجمالي الإنفاق بـ3.6 مليار ريال، تليها جدة بـ1.5 مليار ريال، و510.5 مليون ريال في الدمام، 441.4 في مكة المكرمة، كما تم إنفاق 421.2 مليون ريال في المدينة المنورة، و301 مليون ريال في الخبر، و249.6 مليون ريال في بريدة، و210.5 مليون ريال في أبها، و189.3 مليون ريال في تبوك، و168.2 مليون ريال في حائل، فضلًا عن 3.2 مليار ريال في المدن الأخرى.