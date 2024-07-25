استدعاء 12.7 ألف سيارة تويوتا ولكزس لخلل بـ”الكرنك”

استدعت وزارة التجارة 12.7 ألف مركبة (تويوتا – لكزس)؛ لوجود خلل في سبيكة عمود الدوران (الكرنك) قد يؤدي إلى فقدان عزم المحرك أو توقفه بشكل كامل أثناء القيادة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
وبحسب التجارة يشمل الاستدعاء 11,325 سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022-2023، و1,381 سيارة لكزس LX600 & LX500 موديل 2022-2023.
وأشارت الوزارة إلى أن الوكيل المحلي سيقوم بإبلاغ مالكي المركبات المشمولة عن طريق الهاتف والبريد، لتحديد موعد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي شركة عبد اللطيف جميل، لسيارات لاند كروزر على الرقم المجاني (8004400055) ولسيارات لكزس على الرقم المجاني (8001220022). وفق “أخبار 24”.
وأهابت بمُلاّك المركبات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).