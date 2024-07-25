إنذار أحمر بأمطار غزيرة في المناطق الجنوبية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً أحمر، محذراً من هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح شديدة السرعة وزخّات من البَرَد وصواعق رعدية، ما يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية بأربع مناطق.
وأوضح المركز أن الأمطار المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق نجران وعسير والباحة وجازان، لمدة 10 ساعات على مدار اليوم (الخميس).
وأشار إلى أن الحالة تبدأ في الواحدة ظهرا وتستمر حتى الحادية عشرة مساء بمنطقة عسير، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل تأثيراتها المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
وفي منطقة الباحة، تسود نفس الحالة بالحجرة والمخواة وقلعة غارد الزناد وقلوة، فيما تستمر لنفس الوقت وبنفس الحالة بمنطقة نجران وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران وخباش ويدمة، بينما تشمل في جازان مدن أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والقطيحة وصامتة وصبيا وضمد. وفق “أخبار 24”.
بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن أماكن تجمُّع المستنقعات المائية والأودية، إثر الحالة المناخية التي تشملها المناطق الأربعة.