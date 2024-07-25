17 مصنعاً الأكثر مطابقةً لنظام رصد المخزون

كشفت الهيئة العامة، عن عدد المصانع المحلية ووكلاء الأدوية التي حققت مطابقة للمخزون الفعلي مع نظام رصد بنسبة أعلى من 95% خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضحت الهيئة أن تلك المصانع شملت مصنع الرازي للصناعات الدوائية، وجلاكسو العربية السعودية المحدودة، وفايزر السعودية المحدودة، والدمام الدوائية، وبوستن أونكلوجي العربية المحدودة، ومصنع الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية.
وشملت قائمة المصانع أيضاً، الشركة السعودية للصناعات الصيدلانية، وأدوية سدير للأدوية، ومدينة الدواء للصناعات الدوائية، دلة فارما، ودوكس السعودية للصناعات الدوائية، والعناية الوحيدة للصناعات الدوائية، وفرماء للأدوية والمستحضرات الطبية، وباكستر المحدودة، والجزيرة للصناعات الدوائية، وإم سي فارما السعودية، ومصنع الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة.
ولفتت “الغذاء والدواء” إلى وكلاء الأدوية الذين حققوا مطابقة للمخزون الفعلي مع نظام رصد بنسبة أعلى من 95% خلال شهر يونيو، شملت شركة الصالحية التجارية، ومنابر نجد للتجارة واللوازم الطبية المحدودة، وكومل الطبية، والحياة الطبية، وشركة نوفارتس السعودية.
وفق “أخبار 24”.