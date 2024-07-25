834 ألف متطوع بالمملكة

تمكنت خطط القطاع غير الربحي من تجاوز مستهدفاته الرئيسية لعام 2025؛ إذ بلغت نسبة نمو عدد المنظمات غير الربحية 173.4% على أساس ربع سنوي، متجاوزة بذلك مستهدف 2025 بتحقيق نمو قدره 124%، كما بلغ عدد المتطوعين في المملكة 834.3 ألف شخص، وهو ما يفوق المستوى المستهدف في 2025 عند 750 ألف متطوع.
وأوضح تقرير المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لسنة 2023، أن نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية، بلغت 85.5%، وهو ما يتجاوز المستهدف المتمثل في 80%، فيما بلغت نسبة مساهمة المنظمات غير الربحية في الناتج المحلي الإجمالي 0.87%، وهو ما يفوق المستهدف المتمثل في 0.58% على أساس سنوي.
وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير الربحي 0.55% من إجمالي القوى العاملة، متفوقة على المستهدف في عام 2025 عند 0.48% على أساس سنوي، فيما بلغ نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي 73.8% على أساس سنوي، بفارق أقل من 4% على الوصول للمستهدف البالغ 75%.
وعلى مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة من المنظمات غير الربحية، تجاوز نسبته 86.3%، بزيادة أكثر من 1% عن المستوى المستهدف عام 2025.
واستعرض التقرير مستجدات مؤشرات أداء المركز ومنجزاته، والشراكات التي عقدها في ظل التنمية الوطنية المنشودة للقطاع غير الربحي، والجوائز التي حصدها في إطار أعماله المؤسسية والإعلامية.
وتضمن التقرير عددًا من البيانات التي ترصد منجزات العمل التشاركي، والمكتسبات المحققة على مستوى زيادة أعداد المتطوعين وتنمية القطاع غير الربحي بشكل عام.
تجدر الإشارة أن العمل التطوعي يأتي ضمن برنامجين من برامج الرؤية هما برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على مبادرات بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي وبناء منظومة للمشاركة المجتمعية وتمكين وتنظيم العمل التطوعي، ومن خلال تلك المبادرات ينطلق عدد من المشاريع المنظمة والمفعلة للعمل التطوعي مثل مشروع تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع والتي حققت تأسيس أكثر من 350 وحدة تطوع في القطاعات الحكومية وغير الربحية وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم العمل التطوعي، وغيرها العديد من الجهود والممكنات التي تسهم في توفير بيئة مناسبة للمتطوعين والجهات. وفق “أخبار 24”.
كما تم إطلاق المنصة الوطنية للعمل التطوعي في 31 مارس 2020 لتوفير بيئة حاضنة سعودية تنظم العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية، حيث تمتاز المنصة بالعديد من الخدمات والمميزات، أبرزها التحقق الآمن من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني، وكذلك الوصول إلى الفرص التطوعية بيسر وسهولة في العديد من المجالات، كما تعمل على توثيق الساعات والجهود التطوعية للأفراد وعكسها في منصة أبشر.