نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “طيران ناس” تشتري 160 طائرة إيرباص
25/07/2024   6:52 م

“طيران ناس” تشتري 160 طائرة إيرباص

+ = -
68

أعلن “طيران ناس”، اليوم (الخميس)، عن توقيع صفقة شراء 160 طائرة إيرباص تشمل طائرات عريضة البدن A330neo، لتضاعف حجم طلبياتها إلى 280 طائرة، لتصبح إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران بدعم من برامج رؤية السعودية 2030، ولتحقيق خطة “طيران ناس” للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بما يعزز موقعها ضمن أفضل شركات الطيران الاقتصادي في العالم.

من جانبها، أعلنت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، أن الاتفاق يشمل شراء 75 طائرة بممر واحد من طراز “أيه320نيو” A320neo، و15 طائرة للرحلات الطويلة من طراز “أيه330-900” A330-900. وفق “أخبار 24”.

ويبلغ مجموع سعر الطائرات وفق قائمة الأسعار 13 مليار دولار، رغم أن الطلبات الكبيرة تقترن عادة بتخفيضات كبيرة.

“طيران ناس” تشتري 160 طائرة إيرباص

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308196.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com