“طيران ناس” تشتري 160 طائرة إيرباص

أعلن “طيران ناس”، اليوم (الخميس)، عن توقيع صفقة شراء 160 طائرة إيرباص تشمل طائرات عريضة البدن A330neo، لتضاعف حجم طلبياتها إلى 280 طائرة، لتصبح إحدى أكبر طلبيات شراء الطائرات بالمنطقة.
وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران بدعم من برامج رؤية السعودية 2030، ولتحقيق خطة “طيران ناس” للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بما يعزز موقعها ضمن أفضل شركات الطيران الاقتصادي في العالم.
من جانبها، أعلنت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، أن الاتفاق يشمل شراء 75 طائرة بممر واحد من طراز “أيه320نيو” A320neo، و15 طائرة للرحلات الطويلة من طراز “أيه330-900” A330-900. وفق “أخبار 24”.
ويبلغ مجموع سعر الطائرات وفق قائمة الأسعار 13 مليار دولار، رغم أن الطلبات الكبيرة تقترن عادة بتخفيضات كبيرة.