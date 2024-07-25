ميزتان جديدتان بـ”واتساب” لأندرويد وآيفون

كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن ميزتين جديدتين (قيد الاختبار والتطوير) لمستخدمي النسخة التجريبية الخاصة بهواتف أندرويد وأجهزة iOS ومنها آيفون.
وأوضح التطبيق، وفقاً لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، أن الميزة الخاصة بنظام أندرويد تتمثّل في تمكين المستخدمين من إعادة مشاركة تحديثات الحالة بمجرد الإشارة للمستخدمين الآخرين.
وأضاف أنه باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التأكد من أن تحديثات الحالة ستكون مرئية وفقًا لإعدادات الخصوصية الخاصة بهم، مما يعزز المشاركة والاتصال مع الأشخاص الآخرين في دفتر العناوين الخاص.
ولفت “واتساب” إلى أن الميزة الثانية، تتمثل في تمكين مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS من اختيار نموذج الدردشة بالذكاء الاصطناعي “Llama”، حيث يمكن الاختيار بين إصدارين هما “Llama 3-70B” الافتراضي و”Llama 3-405B” المتقدم. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن إصدار Llama 3-405B المتقدم يوفر استجابات أكثر دقة وتفصيلاً، فهو مثالي للمهام اليومية، فيما يقدم Llama 3-70B استجابات أسرع وغير محدودة، ولكنه قد لا يتعامل مع الاستعلامات المعقدة بشكل فعال.