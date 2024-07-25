تدشين المرحلة الثانية من “مسرعة سدرة” بالسيليكون

دشن نائب وزير البيئة منصور بن هلال المشيطي المرحلة الثانية من “مسرعة سدرة” في السيليكون فالي، سان فرانسيسكو، والتي تعد إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تهدف لبناء منظومة ريادة الأعمال في قطاع البيئة.
وقد تجاوزت الجولات الاستثمارية الأولية للشركات الناشئة المحتضنة من قبل الوزارة المليون دولار في مراحلها الأولية.
وخلال زيارته، التقى نائب الوزير بالبروفيسور Yi Cui، رئيس مركز الاستدامة في جامعة ستانفورد، وناقش مع عدة باحثين من الجامعة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى مؤسسي الشركات الناشئة في المسرعة، وناقش معهم الفرص والممكنات لتسريع أعمالهم في المملكة، واطلع على التجارب العالمية لشركة Plug & Play ، وناقش فرص الاستثمارات في مجالات البيئة والمياه والزراعة. وفق “أخبار 24”.
واختتم جولته بزيارة جامعة بيركلي، حيث التقى بعدد من الباحثين من كلية ريادة الأعمال ومسرعة Sky Tech.